Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ha finito di lavorarci, ma altri update non sono impossibili

Non dovremmo quindi avete grosse speranze per nuovi aggiornamenti, ma non si può mai dire.

Gabriel Amatangelo, ovvero il co-director di Cyberpunk 2077 , ha affermato in un'intervista con Game File che il gioco sci-fi pubblicato nel 2020 è ora completo e che il team ha finito di lavorarci . Al tempo stesso, non elimina totalmente la possibilità di realizzare qualche altro aggiornamento minore.

Cyberpunk 2077, un lungo viaggio

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato pubblicato su PC, PS4 e Xbox One (oltre che sulla ormai morta Stadia) nel dicembre 2020. Sin dal lancio ci sono stati vari problemi tecnici, con le versioni console praticamente ingiocabili e certamente ben al di sotto delle aspettative.

Il team di sviluppo ha speso circa un anno e mezzo per realizzare aggiornamenti per Cyberpunk 2077, pubblicando successivamente anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S, che hanno ricevuto insieme al PC l'espansione Phantom Liberty (non disponibile su PS4 e Xbox One).

CD Projekt RED lavora ora a vari giochi, compreso il prossimo The Witcher.