TopSpin 2K25: annunciata la data di uscita assieme a un trailer e nuove immagini

2K Games ha annunciato la data di uscita di TopSpin 2K25, che sarà disponibile a partire dal 26 aprile 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Coloro che acquisteranno la Deluxe o la Grand Slam Edition potranno iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, dunque dal 23 aprile.

A distanza di circa 13 anni dall'ultimo capitolo torna la popolare serie di Tennis iniziata nel 2004 e che in questa nuova iterazione può vantare un comparto grafico ultrarealistico, con campi e spalti realizzati interamente in 3D e un cast di grandi campioni, come Roger Federer, Serena Williams, Andre Agassi, Carlos Alcaraz e molti altri ancora. Si giocherà su terreni famosi, come Wimbledon Centre Court, l'Australian Open Rod Laver Arena e l'Indiana Wells Tennis.