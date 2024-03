emptyvessel: il nuovo team di ex-Naughty Dog e id Software lavora a uno sparatutto distopico

Il pluripremiato compositore Mick Gordon ( DOOM , Borderlands 3 , Prey ) collaborerà con il team per creare la componente sonora per lo studio e il loro primo progetto.

Gli sviluppatori di emptyvessel stanno attualmente lavorando a un primo progetto non ancora annunciato che sfrutterà la loro esperienza nel settore degli " sparatutto immersivi ". Basato su Unreal Engine 5, il loro primo gioco si ispira a film, graphic novels e giochi ambientati in mondi fantascientifici distopici.

Le parole del team di emptyvessel

Il logo di emptyvessel

Nel comunicato ufficiale possiamo leggere che emptyvessel è guidata da Emanuel Palalic, CEO e Game Director, e Garrett Young, COO e General Manager. Entrambi hanno ricoperto ruoli critici presso id Software e si sono uniti nel desiderio di creare un ambiente in cui gli sviluppatori avessero la libertà di esplorare nuove idee. A Palalic e Young si aggiungono il CTO Wei Ning, l'Art Director Alex Palma, il Direttore dell'Animazione Rico Flores e altri ancora. emptyvessel ha sede ad Austin, in Texas, ma opera a distanza con il suo staff dislocato in tutto il mondo - Stati Uniti, Australia ed Europa - per soddisfare le esigenze personali di ciascun membro del team.

"Molti sviluppatori di giochi, come me, hanno iniziato il loro percorso alimentati dal sogno di portare un giorno in vita i nostri mondi", ha dichiarato Emanuel Palalic, CEO e Game Director di emptyvessel. "Dando priorità e allineandoci ai nostri punti di forza, siamo certi che sia possibile creare giochi di qualità AAA con team più piccoli e mirati. L'industria ha spesso trascurato le persone che riversano il loro cuore e la loro anima nella creazione di questi mondi. Con emptyvessel, siamo determinati a cambiare questa narrazione e a rendere questo sogno una realtà per il maggior numero possibile di sviluppatori".

Il team spiega che "emptyvessel è guidato dalla volontà di creare giochi di altissima qualità". La compagnia vuole assumersi dei rischi "al fine di creare nuovi tipi di esperienze di intrattenimento. emptyvessel mira a rompere i modelli di business tradizionali e a lavorare insieme verso una visione comune di un futuro alimentato dalle persone e dalla creatività, in cui l'industria viene portata avanti da team di grandi creatori di giochi. L'approccio dello studio è quello di creare uno spazio per promuovere l'innovazione di un team agile e centrale di talenti di livello AAA, mettendoli in grado di creare IP di alta qualità con una portata più raggiungibile."