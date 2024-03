Dark Souls: Archthrones, data di uscita della demo della mod prequel di Dark Souls 3

Il team dietro a Dark Souls: Archthrones, la grande mod che si pone come prequel di Dark Souls 3, ha annunciato che dal 15 marzo sarà disponibile una demo gratuita, tramite un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

Stiamo parlando della stessa versione di prova annunciata a luglio dello scorso anno e inizialmente prevista per il mese di settembre, ma evidentemente gli autori hanno necessitato di alcuni mesi di sviluppo extra per confezionare il tutto. Tuttavia, potrebbe essere valsa la pena aspettare così a lungo, perlomeno per quanto possiamo vedere nel filmato qui sotto, che delinea un progetto davvero molto ambizioso.