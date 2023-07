Dark Souls 3 Archthrones, in arrivo una demo della mod prequel ispirata a Demon's Souls

L'annuncio è stato fatto con un post su Twitter, accompagnato da un breve teaser trailer della mod, che trovate qui sotto. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina Patreon del progetto , dove troverete ulteriori informazioni e, volendo, potrete supportare economicamente gli sviluppatori.

Tra pochi mesi i giocatori potranno provare con mano Dark Souls 3 Archthrones , l'ambiziosa mod per PC che si pone come un prequel dell'apprezzato souls-like di FromSoftware. Il team di sviluppo ha infatti svelato l'arrivo di una demo gratuita, che sarà disponibile nel corso del mese di settembre 2023.

Una mod ambiziosa ispirata a Demon's Souls

Per chi non lo conoscesse, Dark Souls 3: Archthrones è una mod prequel in sviluppo sin dal 2021 che avrà delle dimensioni paragonabili a un vero e proprio DLC, stando alle promesse degli sviluppatori che ci stanno lavorando.

Includerà alcune meccaniche importate da Demon's Souls, come la tendenza positiva o negativa dei mondi, nonché modelli 3D rifatti, nuove animazioni, sistema di illuminazione migliorato e altro ancora.

"Archthrones è una mod di revisione per Dark Souls 3 su una scala mai vista prima", recita la descrizione dal team della mod. "È in fase di sviluppo da quasi 2 anni, ma c'è ancora molto altro da fare per noi".

"Una storia alternativa si svolge attraverso cinque mondi unici, ciascuno accessibile tramite il Nexus of Embers. Incontri con boss e alleati attendono in questa versione ostile, ma magnificamente reinventata, di Lothric e di altri luoghi di Dark Souls.