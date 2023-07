PlayStation sarà presente in forma ridotta al Tokyo Game Show 2023, senza grandi annunci

Considerando la lunga assenza di comunicazioni di alto profilo da parte di Sony e un recente PlayStation Showcase considerato da molti un po' sottotono, almeno rispetto alle aspettative che si erano accumulate in un anno e mezzo di attesa, in molti speravano nel TGS 2023 per avere ulteriori notizie sulle novità di PlayStation, ma potrebbero rimanere delusi.

Sony ha chiarito che sarà presente in forma ridotta al Tokyo Game Show 2023 , cosa che suggerisce l' assenza di grandi annunci da parte di PlayStation per l'evento nipponico, considerando che avrà una presenza limitata solo nell'area dei giochi indie.

Il TGS 2023 e Sony PlayStation

Il Tokyo Game Show 2023 si terrà dal 21 al 24 settembre 2023, nuova edizione della maggiore fiera videoludica giapponese di settore. Vista la rilevanza della produzione nipponica per le piattaforme Sony, almeno storicamente, si pensava che questa potesse essere la sede per qualche annuncio, considerando anche le numerose voci su altri eventi previsti da PlayStation nel corso dell'anno, ma non sarà questo il caso.

Sony sarà presente solo in parte, all'interno dell'area dedicata ai giochi indie, dunque presumibilmente non dovrebbe annunciare alcuna produzione interna tripla A. Probabilmente non sarà presente nemmeno Marvel's Spider-Man 2, nonostante la sua uscita sia prevista dopo un mese.

D'altra parte, Sony non sarà presente nemmeno alla Gamescom 2023 e probabilmente continuerà ad affidarsi alle sue iniziative autonome per la presentazione delle prossime novità in arrivo nel corso dell'anno. Nel frattempo, sono state confermate alcune compagnie presenti al Tokyo Game Show 2023.