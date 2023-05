"Fare rumore e mandare un messaggio". Sarebbero state queste le direttive inviate da Jim Ryan allo staff PlayStation, stando alle indiscrezioni condivise da un'analista e insider. Come spesso accade in queste situazioni, non sapremo mai se quella comunicazione corrisponda a realtà, e non sapremo neppure tale direttiva sia mai esistita in primo luogo. Quello che sappiamo per certo è che SIE ha inaugurato la lunga estate dei videogiochi con il suo PlayStation Showcase - una nomenclatura che solitamente viene riservata alle grandi occasioni - per presentare al pubblico tutte le novità in cantiere, o per lo meno quelle pronte per essere svelate. Alla fine il momento della verità è giunto, e alla prova dei fatti si è trattato di uno show molto, molto diverso dal solito. I grandi esponenti dei PlayStation Studios hanno per lo più disertato il palcoscenico, si sono visti ancor meno videogiochi esclusivi, è successo che alcune produzioni delle fucine proprietarie hanno rivelato la propria natura non solo multipiattaforma, ma addirittura cross platform, qualcosa di impensabile fino a pochissimi anni fa. Se da una parte non sono mancati gli annunci bomba - compresa qualche conferma che i fan di saghe storiche attendevano da mesi - il ritmo dell'evento è stato altalenante, più vicino allo stile delle moderne conferenze estive firmate Geoff Keighley che alla tradizione teatrale e compassata che ha fatto la storia recente di Sony. È arrivato il momento di rompere gli indugi, perché la carne al fuoco è veramente tanta: ripercorriamo e commentiamo tutti gli annunci del PlayStation Showcase, tirando le somme sul futuro prossimo che Sony ha riservato alla sua console ammiraglia.

I PlayStation Studios I 2 Spider-Man di Spider-Man 2 Nel turbine dei rumor relativi alla comparsa del multigiocatore di The Last of Us Parte 2, con un sequel di Death Stranding in cantiere, alla luce delle numerose voci che suggerivano l'esistenza di una versione potenziata di Bloodborne - magari anche su PC - i PlayStation Studios sono invece emersi come i grandi assenti dello Showcase. L'unico grande protagonista è stato Insomniac Games con il suo Marvel's Spider-Man 2, presentato proprio in chiusura attraverso prima un teaser cinematografico incentrato sul personaggio di Kraven - che sarà l'antagonista principale - poi con una lunga, e forse anche troppo estesa, sequenza di gameplay volta a mettere in scena le principali novità. In pochi istanti si è presa coscienza della presenza del simbionte - saldamente ancorato alla silhouette di Peter Parker - della possibilità di cambiare personaggio fra l'originale Uomo Ragno e la recluta Miles Morales in stile Grand Theft Auto V, nonché dell'introduzione di una versione decisamente più ampia della vecchia mappa di Manhattan, ora estesa oltre gli argini del fiume Hudson. Per il resto, Marvel Spider-Man 2 non ha voluto giustamente correre rischi né uscire dal seminato, mostrandosi proprio come qualsiasi fan del capitolo precedente avrebbe potuto immaginarlo: come una messa in scena più grande e migliore dell'originale esperienza PS4, volenterosa di costruire sulle fondamenta della classica, grande produzione cinematografica. A far discutere è stata la componente tecnica: trattandosi della quanrta produzione proprietaria orientata unicamente alla next-gen - dopo Demon's Souls, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West: The Burning Shores - molti utenti avevano maturato grandi aspettative sul fronte della forza bruta della macchina, elemento che non è riuscito a brillare forse perché mitigato dal filtro della diretta in streaming. Certo, è possibile che le risorse siano state impiegate in un miglioramento sostanziale delle meccaniche e delle grezze dimensioni dell'esperienza - il che rappresenterebbe la sceltà più gradita - ma tralasciando il fatto che si tratta indubbiamente di un must-buy per qualsiasi appassionato del personaggio, non si è visto nulla in grado di far gridare al miracolo. Il nuovo Marathon di Bungie E a non far gridare al miracolo è stato anche l'indecifrabile trailer di Concord, il titolo d'esordio di Firewalk Studios, l'ultimo arrivato nella grande famiglia PlayStation a seguito dell'acquisizione chiusa verso la fine di aprile; al momento sappiamo solamente, oltre a quanto emerso dal teaser, che gli sviluppatori stanno lavorando fianco a fianco con Haven Studios e Bungie al fine di sfruttare l'esperienza che hanno maturato nell'orbita dei giochi come servizi. Carte alla mano, la presenza dei first party si esaurisce qui; questo perché la succitata Bungie, in concreto, opera come una sussidiaria indipendente dalla casa madre tanto nello sviluppo quanto nella pubblicazione, e tale natura è stata ulteriormente provata dal fatto che Marathon è stato annunciato come titolo multipiattaforma. Ebbene sì, il primo videogioco nel portfolio dei padri di Halo si è mostrato in un affascinante trailer in CGI che suggerisce la volontà di inseguire la formula del reboot. Marathon è stata un'eccellente serie di sparatutto per Mac che ha generato l'embrione del level design alla base di Halo, pertanto sarà molto interessante seguire l'evoluzione del progetto. A margine, lo studio ha anche mostrato un breve teaser dedicato a quella che probabilmente sarà l'espansione finale di Destiny 2, ovvero La Forma Ultima. Rimanendo all'interno dei confini di Sony, restano da menzionare le due particolari periferiche che sono riuscite a scomodare Jim Ryan in persona, interrompendo per qualche istante lo scrosciante torrente dei trailer. In primis si è parlato dei nuovi earbuds wireless di Sony, un set di cuffiette a bassa latenza e alte prestazioni; poi, inaspettatamente e quasi in fretta e furia, il patron ha impugnato Project Q, una "console" handeld firmata PlayStation e apparentemente destinata allo streaming diretto della sorella maggiore; i dettagli sono ancora troppo risicati e nebulosi per permettere di esprimere giudizi di sorta; è ancora ignoto, per esempio, se sia possibile giocare anche lontano da casa o solamente nel raggio d'azione della propria rete domestica, ovviamente con il presupposto di lasciare accesa PlayStation 5.