Marvel's Spider-Man 2: gameplay trailer e periodo di uscita su PS5 dal PlayStation Showcase

Il PlayStation Showcase 2023 si è chiuso in bellezza con il primo gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2, che ribadisce nuovamente il periodo di lancio di questa attesa esclusiva PS5: autunno 2023. Niente data di uscita precisa, purtroppo, che a quanto pare verrà svelata nelle prossime settimane da Sony.

Il filmato si apre con Kraven, uno dei villain più noti dell'universo di Spider-Man, che decide di trasformare New York nel suo nuovo terreno di caccia. Tra le sue prede chiaramente ci sono anche Miles Morales e Peter Parker.

Successivamente vediamo Peter affrontare alcuni mercenari utilizzando una nuova tuta nera come la pece, potenziata dai poteri del simbionte che donano al nostro eroe nuova abilità. Al termine della sequenza scopriamo che in Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile passare da Peter Parker a Miles Morales, e viceversa, in maniera quasi istantanea premendo un pulsante.

Nei panni di Miles vediamo una sezione stealth con tanto di meccaniche di gameplay dedicate, come la possibilità di usare le ragnatele per creare una fune per connettere due pilastri e ottenere così un vantaggio tattico sui furfanti di turno.

Il filmato si conclude con uno spettacolare inseguimento con combattimenti in mare, tra i due arrampicamuri, i cacciatori di Kraven e Lizard, che dunque scopriamo sarà uno dei tanti villain che affronteremo in Marvel's Spider-Man 2.

Che ne pensate, siete rimasti impressionati dal primo video gameplay dell'attesa esclusiva PS5 di Insomniac Games? Fatecelo sapere nei commenti.