Arizona Sunshine 2 annunciato per PlayStation VR2, trailer e periodo di uscita

Durante il PlayStation Showcase c'è stato spazio anche per alcuni dei giochi in arrivo per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5. Tra questi troviamo anche Arizona Sunshine 2, un irriverente FPS di Vertigo Games in arrivo nel corso del 2023 in cui i giocatori possono bullizzare i mangia-cervelli. Di seguito trovate un trailer con alcune sequenze di gameplay.

Come possiamo vedere nel filmato, potremo massacrare e umiliare gli zombie in vari modi differenti, dai metodi classici come farli esplodere in mille pezzi con una granata fino alla possibilità di decapitarli, per poi schiaffeggiare la loro faccia putrefatta.

Per il momento non sono noti altri dettagli, ma sappiamo che il precedente gioco della serie offriva una campagna estesa e la possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco. Inoltre era presente anche una modalità multiplayer cooperativa.

Tutti elementi che probabilmente rivedremo anche in Arizona Sunshine 2, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere maggiori dettagli da parte di Vertigo Games.