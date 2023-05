Tower of Fantasy annunciato per PS5 con un trailer al PlayStation Showcase

Tower of Fantasy è stato annunciato per PS5 con un trailer che il team di sviluppo ha pubblicato durante il PlayStation Showcase, ma che non aggiunge per il momento alcun dettaglio rispetto alla versione console di un titolo che su PC e mobile è già un successo.

Tower of Fantasy è infatti il gioco più visto su Twitch, davanti a Genshin Impact e Call of Duty: un risultato non da poco per una nuova proprietà intellettuale, un action RPG ambientato su di un mondo alieno che i superstiti umani stanno cercando di colonizzare.

"Scopri un vasto mondo alieno, ricco di splendidi panorami e strutture futuristiche impressionanti. Impugna le armi uniche di ogni personaggio che forniscono stili di gioco diversi mentre vivi le loro storie emozionanti. Fai festa con gli amici online e affronta nuove avventure nel mondo aperto condiviso", recita la sinossi di Tower of Fantasy.

"Partecipa a battaglie epiche contro nemici di ogni forma e dimensione mentre cambi armi e stili di gioco al volo per sbloccare il tuo stile di combattimento personale. Esplora e interagisci con un mondo vivente vibrante mentre scopri il tuo viaggio attraverso di esso."