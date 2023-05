Cat Quest Pirates of the Purribean annunciato al PlayStation Showcase di maggio 2023

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato presentato Cat Quest Pirates of the Purribean in arrivo nel 2024 su PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Basandoci sul poco che si è visto nel trailer, pare che Cat Quest Pirates of the Purribeans seguir lo stile dei precedenti giochi. Sarà ovvero un gioco di ruolo con visual isometrica nel quale esploreremo una mappa del mondo e dei dungeon, sconfiggendo i nemici e potenziando il nostro gatto guerriero.

In questo caso, però, il team principale del gioco è l'avventura piratesca, rispetto allo stile da medioevo fantasty dei precedenti giochi. Potremo quindi esplorare in barca il mondo di gioco. Qui sotto potete vedere il trailer.

