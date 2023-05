Destiny 2: La Forma Ultima, annunciata la nuova espansione con un trailer al PlayStation Showcase

Tra i tanti protagonisti del PlayStation Showcase 2023 di Sony c'è stato anche Destiny 2. Per l'occasione Bungie ha presentato con un breve teaser trailer de La Forma Ultima, la nuova espansione in arrivo su PS5 e PS4, così come anche su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il video, che potrete visualizzare con doppiaggio italiano nel player sottostante, mostra Ikora Rey parlare con Cayde-6, uno dei personaggi più amati della serie, perito negli eventi dell'espansione I Rinnegati. "Ora sono qui", afferma l'Exo, suggerendo un suo possibile clamoroso ritorno nella prossima espansione.

Per saperlo con certezza dovremo attendere solo pochi mesi. Infatti, il filmato rimanda al prossimo 22 agosto 2023 per saperne di più. In tale data infatti è in programma una presentazione ufficiale, dove il team di Bungie svelerà tutti i dettagli sul nuovo atteso DLC di Destiny 2.

Nel frattempo è iniziata da poco la Stagione del Profondo di Destiny 2: L'Eclissi, che tra le altre cose ha introdotte alcune corazze brandizzate PlayStation, ispirate a God of War, Horizon e Ghost of Tsushima.