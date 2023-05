Destiny 2: L'Eclissi, Stagione del Profondo disponibile, con le armature PlayStation

Bungie ha annunciato la disponibilità di La Stagione del Profondo per Destiny 2: L'Eclissi, che comprende anche alcune corazze brandizzate PlayStation. I nuovi contenuti comprendono nuove attività, nuove missioni della storia settimanali, una segreta mai vista, aggiornamenti al Crogiolo, equipaggiamenti inediti, aggiornamenti ad armi e armature e tanto altro ancora.

Vediamo il trailer di lancio:

Scopriamo le attività e le ricompense della Stagione del Profondo: "A partire da oggi, i giocatori potranno iniziare il loro viaggio nella Stagione del Profondo raggiungendo Titano, e indagando su un misterioso segnale provenuto dalle profondità del suo mare di metano. I giocatori in possesso del Pass stagionale avranno accesso alle Immersioni settimanali, all'attività stagionale con matchmaking Recupero e alla nuova attività di pesca."

"Dalle 19:00 italiane di questo venerdì, inoltre, i guardiani potranno immergersi in una nuova segreta, affrontando una nuova sfida per ottenere fantastici tesori. La segreta (la prima delle due che verranno rilasciate quest'anno) sarà disponibile a tutti i giocatori in possesso dell'edizione L'Eclissi + Pass annuale o della Chiave delle segrete de L'Eclissi."

"Per i giocatori che intendano agguantare il titolo di Acquanauta, il sigillo sarà ottenibile nel corso della stagione. Una volta conquistato il titolo, i giocatori potranno acquistare la relativa spilla da collezione tramite le Ricompense di Bungie. Ulteriori Ricompense di Bungie legate agli obiettivi in gioco saranno rilasciate nel corso della Stagione del Profondo."

Vediamo ora il trailer degli oggetti PlayStation:

Sostanzialmente nel corso della stagione i giocatori potranno dotarsi di mosse finali e decori per armatura ispirati ad alcune delle serie più celebri di PlayStation. Si potrà quindi indossare una corazza ispirata ad Aloy della serie Horizon, una a Kratos della serie God of War e una a Jin Sakai di Ghost of Tsushima. "Altri oggetti iconici saranno poi disponibili su tutte le piattaforme all'emporio Everversum, come l'astore, la nave e l'involucro di Spettro infetti... Ci sarà perfino un emote ispirato ai bulloni d'oro di Ratchet & Clank."

Leggiamo l'elenco dei nuovi pacchetti dei decori per armatura:

Cacciatori - Consacrati

Titani - Flagello divino

Stregoni - Ancestrale

Pacchetto mosse finali Vagabondo eterno

Dal nulla

Caos roteante

Colpo perfetto

Pacchetto Cordyceps