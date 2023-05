Classifica UK, Zelda: Tears of the Kingdom primo, ora è il sesto gioco più venduto della serie

Come ogni settimana GamesIndustry ha pubblicato la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito. Come prevedibile anche stavolta troviamo in vetta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che a quanto pare sta viaggiando su numeri eccezionali, tanto che a nemmeno due settimane dal debutto è diventato il sesto gioco della serie più venduto in UK di sempre, scavalcando Link's Awakening e Ocarina of Time 3D. Di seguito la classifica completa:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto LEGO 2K Drive The Legend of Zelda: Breath of the Wild Animal Crossing: New Horizons Dead Island 2

Stando ai dati di GfK, le vendite retail di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono scese del 73% su base settimanale. Potrebbe sembrare tanto ma in realtà è un calo fisiologico che si vede spesso nella settimana successiva al lancio. Nessuna variazione in classifica anche per Breath of the Wild, che sta ricevendo un boost di vendite sostanzioso sulla scia del debutto del suo sequel diretto.

L'unica new entry di questa settimana è LEGO 2K Drive, che si è posizionato al settimo posto. Non parliamo di un risultato particolarmente eccezionale, ma come ricorda Christopher Dring di GamesIndustry, i giochi LEGO tendono a macinare buone vendite sul lungo periodo.

Pokémon Scarlatto invece è passato dal diciottesimo al sesto posto in una settimana, grazie a un'offerta vantaggiosa proposta dalla divisione locale di Amazon. Per il resto nella classifica troviamo alcune produzioni di recente uscita come Star Wars Jedi: Survivor, Dead Island 2 e sempreverdi come Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe e FIFA 23.