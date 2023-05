Blue Protocol è stato rinviato in occidente, ma è in arrivo una beta dell'MMO di Bandai Namco

Bandai Namco ha rinviato il lancio di Blue Protocol in occidente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Previsto per la seconda metà del 2023, l'MMO in stile anime arriverà su PC in Europa e Nord America in un periodo non meglio precisato del 2024, pubblicato da Amazon Games.

Non è stato posticipato invece il debutto Giappone, che anzi ora ha una data di uscita precisa, fissata per il 14 giugno su PC. Questo significa che, guardando il bicchiere mezzo pieno, potremo comunque farci un'idea su Blue Protocol guardando dei video gameplay e dalle impressioni dei giocatori del Sol Levante.

C'è anche un'altra buona notizia se siete interessati a provare l'MMO di Bandai Namco, dato che è stata annunciata oggi una Closed Beta su PC che si svolgerà nel corso della seconda metà del 2023, con tutti i dettagli del caso che verranno annunciati in un secondo momento.

Per chi non lo sapesse, Blue Protocol è un action RPG online realizzato da Project Sky Blu, un team formato da Bandai Namco. È ambientato in un mondo fantasy colorato e con personaggi in stile anime. Nei mesi scorsi abbiamo visto il filmato di apertura ed è stato pubblicato anche il benchmark con incluso l'editor di creazione dei personaggi.