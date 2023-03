Blue Protocol: disponibile il benchmark con editor dei personaggi dell'MMO anime di Bandai Namco

Amazon Games e Bandai Namco hanno pubblicato sul sito ufficiale di Blue Protocol il benchmark per PC del gioco, grazie al quale potrete stabilire se la vostra configurazione è all'altezza del MMO in stile anime. L'applicazione tra l'altro include anche l'editor dei personaggi, il che significa che potrete creare già da ora il vostro avatar virtuale.

Se siete interessati, potrete scaricare il benchmark di Blue Protocol tramite questo indirizzo. Il sito ufficiale purtroppo al momento è solo in giapponese, ma attivando la traduzione automatica di Google il tutto risulta abbastanza comprensibile. In ogni caso una volta scaricato il file, non vi resta che estrarlo usando programmi come WinZip o WinRAR e avviare l'installazione tramite il file .exe.

Ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Blue Protocol, mentre qui sotto trovate un video che mostra il benchmark di Blue Protocol in azione in 4K tramite una RTX 4090 realizzato da DSO Gaming.

Blue Protocol è un action RPG online realizzato da Project Sky Blu, un team formato da Bandai Namco. È ambientato in un mondo fantasy colorato e personaggi in stile anime. Il lancio del gioco è previsto nel corso del 2023, e probabilmente sarà preceduto da una o più fasi di beta testing.