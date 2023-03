GTA 6: il rapper 50 Cent suggerisce l'arrivo di novità su Instagram

Un post sospetto pubblicato da 50 Cent sul suo profilo Instagram suggerisce un suo possibile coinvolgimento in GTA 6 e l'arrivo di novità sul gioco di Rockstar Games nel prossimo futuro.

Il rapper ha pubblicato un post con un'immagine legata a GTA: Vice City affermando che spiegherà di cosa si tratta in futuro, stuzzicando l'interesse dei suoi follower affermando che è una cosa più grossa di "Power", la serie televisiva prodotta dal rapper tra il 2014 e il 2020.

Grazie al mega-leak dello scorso anno sappiamo che GTA 6 sarà ambientato in una versione moderna della Vice City che abbiamo esplorato nei panni di Tommy Vercetti. Il post di 50 Cent dunque sembrerebbe suggerire che il rapper potrebbe avere un ruolo di qualche tipo all'interno del prossimo gioco di Rockstar Games oppure che stia lavorando a un progetto collaterale, come uno show televisivo dato che ha citato la serie TV Power nel post.

In molti in ogni caso vedono il messaggio di 50 Cent come un indizio del fatto che Rockstar Games a breve potrebbe finalmente presentare in via ufficiale GTA 6. Staremo a vedere, nel frattempo potete ingannare l'attesa leggendo il nostro speciale in cui facciamo il punto su quello che possiamo aspettarci da GTA 6.