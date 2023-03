Star Wars Jedi: Survivor, il director vuole realizzare un terzo gioco in Unreal Engine 5

Mancano poco meno di due mesi al lancio di Star Wars Jedi: Survivor, ma il director Stig Asmsussen sta già guardando al futuro, affermando che vorrebbe realizzare anche un terzo gioco, probabilmente in Unreal Engine 5.

Potrebbe sembrare un discorso prematuro, ma Asmussen in un'intervista con IGN ha dichiarato che il team di sviluppo ha iniziato a pensare alla serie come una trilogia già da prima di completare i lavori su Star Wars Jedi: Fallen Order.

"Ho sempre voluto vederla come una trilogia", ha detto Asmussen. Come possiamo portare Cal e la troupe in posti nuovi rispetto a quelli che avevamo nel primo gioco? Avevamo un'idea abbastanza precisa del periodo temporale in cui si sarebbe dovuto svolgere Survivor, quale sarebbe stata la posta in gioco, quale sarebbe stato il tono del titolo, cosa avrebbe dovuto affrontare Cal e come si sarebbe comportata la crew. E ci sono anche delle idee su cosa potremmo fare oltre a questo".

Alla domanda se un eventuale terzo capitolo della serie utilizzerà l'Unreal Engine 5, Asmussen ha risposto che si tratta di un "presupposto abbastanza certo", per quanto il passaggio da Unreal Engine 4 non sarà indolore.

"Non ho intenzione di dire che sarà facile. Voglio dire, abbiamo un sacco di cose proprietarie e abbiamo trasformato il motore per Star Wars Jedi, e dovremmo riorganizzare alcune di queste cose per farlo funzionare su qualsiasi altro motore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 28 aprile 2023 su PS5, Xbox Series X e PC. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato uno speciale in cui vi parliamo di tutte le novità del prossimo capitolo.