Star Wars Jedi: Survivor, tutte le novità del nuovo gioco di Respawn Entertainment

Solo poco tempo fa, il celebre magazine IGN ci ha raccontato la sua prova su strada di Star Wars Jedi: Survivor, attesissimo sequel di Fallen Order, con nove minuti di gameplay che hanno mostrato alcune delle novità nel sistema di combattimento e nell'esplorazione, ma che al contempo hanno finito per focalizzare l'attenzione del pubblico sulle animazioni non proprio convincenti di Cal Kestis , il protagonista: Padawan sfuggito all'Ordine 66, Cal si è fatto un uomo nei cinque anni intercorsi tra la sua prima avventura e Survivor, in cui ritroveremo non solo lui, ma anche l'equipaggio della Stinger Mantis.

Open world?

Star Wars Jedi: Survivor, un nuovo pianeta da esplorare

Scopriamo ora che quei nove minuti di gameplay che sono stati montati in un unico filmato risalivano solo all'inizio del gioco, e all'atterraggio di fortuna sul pianeta Koboh, dove l'avventura comincerà davvero con la ricerca di un meccanico che possa riparare la Stinger Mantis, conducendo il nostro protagonista alla cittadella di Rambler's Ranch: questo sarà un vero e proprio hub, una sorta di base su Cal potrà fare ritorno per fare acquisti, interagire coi suoi abitanti e ricevere ricompense o incarichi secondari. Koboh, tuttavia, si estende tutta intorno Rambler's Ranch come una specie di open world in miniatura. L'autore del provato di IGN ha addirittura paragonato il momento in cui l'esplorazione si spalanca all'arrivo di Link all'Altopiano delle Origini in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Una similitudine audace che, però, sembrerebbe avere un suo perché.

Sembra, infatti, che si possano trascurare le attività secondarie per seguire direttamente la serie di missioni che costituisce l'ossatura narrativa di Star Wars Jedi: Survivor, ma così facendo ci si perderebbe tutto quello che il nuovo titolo Respawn può offrire ai giocatori in vena di esplorazione. Complice una mappa 3D rinnovata, che sembrerebbe sopperire alle manchevolezze di Fallen Order con tutta una serie di funzionalità inedite che comprendono, oltre al desideratissimo e ancora più utile viaggio rapido, anche la possibilità di impostare dei marcatori per raggiungere certi obiettivi o di visualizzare il percorso seguito fino a un certo punto o addirittura le icone che rappresentano le abilità o gli strumenti che Cal deve imparare o possedere per superare certi ostacoli.

Star Wars Jedi: Survivor, insomma, sembrerebbe preservare la natura metroidvania di Fallen Order, ma con un'oncia di open world e una progettazione della mappa e della progressione studiate a tavolino. Non sappiamo quanti pianeti esplorabili ci siano nel gioco finale, ma il solo Koboh sembrerebbe essere gigantesco e pieno di percorsi alternativi e contenuti da scoprire, tant'è che ora è addirittura possibile addomesticare gli animali selvatici per cavalcarli e spostarsi molto più rapidamente nel mondo aperto.

Star Wars Jedi: Survivor, Cal e BD-1 cinque anni dopo Fallen Order

L'autore del provato afferma di aver trascorso circa quattro ore sul pianeta Koboh, affrontando una pletora di sfide diverse che includono sotterranei segreti, in cui pare si nascondano miniboss memorabili, insediamenti pieni di nemici e collezionabili, ma anche e soprattutto Camere di Meditazione dei Jedi. Di quest'ultime ci è stato mostrato un filmato con un'intervista al design director di Respawn, Jeff Magers, che è sceso un po' più nel dettaglio. A guardare meglio qualche scena nella cosiddetta Camera della Ragione, viene in mente davvero Breath of the Wild: simili ai Sacrari del titolo Nintendo, queste strutture erano state pensate per addestrare i Jedi nell'uso dei loro poteri. Nella Camera della Ragione, Cal deve usare a più riprese la psicometria e la telecinesi per carpire informazioni e spostare dei manufatti in specifici alloggi che sbloccano nuovi percorsi o li ricombinano, consentendo al nostro giovane eroe di raggiungere collezionabili e ricompense.

Sembra che il premio più importante sia un talento, un'abilità che Magers ha spiegato si può impostare per personalizzare il sistema di combattimento. Il programmatore non è stato più specifico in merito - e se per questo non ha specificato se nelle Camere di Meditazione si risolvano solo puzzle o si combatta pure qualche nemico - e nel filmato abbiamo visto Cal conquistare un'abilità chiamata Destrezza, ma non ci è dato ancora di sapere quale sia la sua utilità.