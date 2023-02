Octopath Traveler 2 è disponibile da oggi, 24 febbraio 2023, per PC, Switch e PlayStation

Octopath Traveler 2 è disponibile da oggi, 24 febbraio 2023, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco è disponibile sia in formato fisico che digitale.

Parliamo di un gioco di ruolo a turni che ci mette nei panni di otto personaggi (da cui il nome, Octopath Traveler). In un bellissimo mondo realizzato con lo stile grafico HD-2D (che ricordiamo essere più costoso di quanto pensiamo), potremo esplorare la terra di Solistia tra combattimenti e potenziamento di personaggi. Il gioco è in italiano.

Nella nostra recensione di Octopath Traveler 2 vi abbiamo spiegato che "Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra. Nella smania di aggiustare tutto quello che non andava, però, ha anche finito per riproporre un po' troppe dinamiche e soluzioni del primo gioco, a cominciare dalla narrativa sciolta che farà storcere ancora il naso a chi preferisce le storie più corali, pur essendo scritta indiscutibilmente meglio. Per questo motivo, in un mondo ideale dovremmo sconsigliare Octopath Traveler 2 a chi ha già dedicato tante ore al primo per via delle troppo similitudini, ma questo vorrebbe dire che lo aveva apprezzato e non c'è ragione per cui non debba amare alla follia questo ottimo sequel."

In generale, i voti per il JRPG di Square Enix sono molto positivi a livello internazionale, con 8/10 e 9/10. La media di Metacritic è 84 in versione Switch e 86 in versione PlayStation 5.

Se volete giocare al primo capitolo, vi ricordiamo che sarà disponibile su Xbox Game Pass fino al 7 marzo 2023.