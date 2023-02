Xbox Game Pass: 7 giochi lasceranno il catalogo il 1 marzo 2023, tra cui Octopath Traveler

Microsoft ha svelato quali giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass a fine febbraio 2023 o al più tardi il 1° marzo tramite le app dedicate al servizio. In totale sono 7 e includono Octopath Traveler.

I giochi qui sotto sono indicati come in uscita "prossimamente". Considerando che sono stati già annunciati quelli in partenza domani, 16 febbraio, e le tempistiche di Microsoft, e chiaro che i prossimi giochi lasceranno il servizio il 28 febbraio o il 1 marzo 2023.

Madden NFL 21 - EA Play per Xbox Series X|S e Xbox One

Crown Trick - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

Dragon Ball FighterZ - Xbox Series X|S, One, PC e cloud

FAR: Changing Tides - Xbox Series X|S, Xbox One, PC e cloud

Alien Isolation - Xbox Series X|S, Xbox One e PC

Lighting Returns: Final Fantasy XIII - Xbox Series X|S, Xbox One e PC

Octopath Traveler - Xbox Series X|S, Xbox One, PC e cloud

Tutti i giochi elencati qui sopra saranno acquistabili su Xbox Store con un prezzo scontato del 20% (salvo offerte ancor più vantaggiose) nei giorni precedenti alla rimozione da PC e Xbox Game Pass, che ripetiamo avverrà a fine febbraio o inizio marzo. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

La settimana scorsa invece Microsoft ha annunciato l'arrivo di 6 giochi su PC e Xbox Game Pass a dal 9 al 21 febbraio.