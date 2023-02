Warhammer 40.000 Darktide migliora il sistema di bottino, ma un dettaglio odiato rimane uguale

Warhammer 40.000: Darktide continua a essere aggiornato da Fatshark che introduce una serie di gradite modifiche al sistema del bottino, migliorando ciò che i giocatori possono ottenere. Non tutte le critiche dei fan però hanno trovato una risposta.

Precisamente, Fatshark ha affermato di aver udito le richieste dei fan di Warhammer 40.000: Darktide e di aver deciso di rendere il sistema del bottino un po' più generoso. Ad esempio, dopo ogni missione si otterrà un Emperor's Gift sulla base delle proprie prestazioni. Inoltre, sarà possibile acquistare armi di categoria profano di qualsiasi tipo del livello del personaggio dall'Armoury Exchange. A questo si aggiunge il fatto che i contratti del Requisitorium di Sire Melk permetteranno ora di ottenere più lingotti con meno sforzi.

Nel complesso, quindi, ottenere equipaggiamenti in Warhammer 40.000: Darktide dovrebbe essere più facile, ma c'è un dettaglio che non è stato cambiato per il dispiacere dei giocatori.

Il sistema di crafting di Warhammer 40.000: Darktide all'interno dello Shrine of the Omnissiah non sarà cambiato, ovvero si continuerà a poter rimuovere un perk di un equipaggiamento che non si gradisce, ma si continuerà anche a rimanere bloccati con quello che si ottiene, indipendentemente che sia buono o meno.

Vi ricordiamo infine che Warhammer 40.000: Darktide è in ritardo su Xbox Series X|S in quanto il team dà priorità al miglioramento del gioco