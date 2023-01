Warhammer 40.000: Darktide in ritardo su Xbox Series X|S, priorità al miglioramento del gioco

Warhammer 40.000: Darktide arriverà in ritardo su Xbox Series X|S: con una lettera aperta agli utenti, gli sviluppatori hanno spiegato che la loro attuale priorità è quella di migliorare il gioco sulla base dei feedback ricevuti finora anziché portare avanti la roadmap come se nulla fosse.

Accolto nella versione PC con voti positivi, Warhammer 40.000: Darktide si pone per molti versi come un'evoluzione della formula cooperativa che Fatshark ha utilizzato per Warhammer: Vermintide 2, e che riprende per molti versi le meccaniche del classico Left 4 Dead.

Tuttavia dal lancio a oggi non sono ancora state risolte alcune criticità e i nodi sono venuti al pettine, con il team di sviluppo che ha deciso di interrompere il tradizionale supporto e la creazione di nuovi contenuti al fine di concentrare gli sforzi e migliorare l'esperienza attraverso una serie di interventi mirati.

"Nei prossimi mesi il nostro unico obiettivo sarà quello di confrontarci con i feedback ricevuti finora, realizzando in particolare un sistema di crafting completo e una progressione più soddisfacente, nonché continuando a lavorare sulla stabilità e sull'ottimizzazione delle prestazioni del gioco."

"Ciò significa anche che ci sarà un ritardo nella pubblicazione dei contenuti stagionali e nel lancio della versione Xbox Series X|S di Warhammer 40.000: Darktide. Sospenderemo inoltre l'arrivo di nuovi oggetti cosmetici di tipo premium. Semplicemente non potevamo continuare lungo questa strada, sapendo che non eravamo ancora riusciti a risolvere determinati problemi."