Bethesda terrà un evento a marzo ma non è chiaro se sarà pubblico, dice un rumor

Bethesda terrà un nuovo evento all'inizio di marzo, ma non è chiaro se si tratterà di una presentazione pubblica o a porte chiuse, riservata dunque soltanto alla stampa: lo riferisce un rumor riportato da Insider Gaming.

Pare che lo showcase in questione si focalizzerà su due titoli che vedremo nel Developer_Direct di domani, ovverosia Redfall e The Elder Scrolls Online. Si dice inoltre che la data di uscita di Redfall, fissata secondo un leak al 2 maggio, sia stata confermata internamente.

Per quanto riguarda invece TESO, il nuovo aggiornamento per il gioco sembrerebbe previsto per questa estate: alcune fonti sostengono che si tratti di un pacchetto parecchio corposo ed è per questo che con ogni probabilità non sarà pronto per uno shadow drop in concomitanza con l'evento di marzo.

Tornando infine al Developer_Direct, le ultime voci riferiscono che durante la trasmissione vedremo i già citat The Elder Scrolls Online e Redfall, ma anche Forza Motorsport e Minecraft Legends, sebbene non sia esclusa qualche sorpresa.