Redfall: data di uscita forse svelata da un leak

Dopo le prime indiscrezione delle scorse settimane, ora il noto leaker eXtas1s sembrerebbe aver svelato la data di uscita di Redfall: il 2 maggio 2023.

Per chi non lo conoscesse o ricordasse, eXtas1s è il gola profonda che aveva svelato con grande precisione i primi dettagli sul nuovo gioco di Hideo Kojima, per il momento conosciuto con il nome non ufficiale "Overdose".

"Redfall ora può essere confermato al 100% con una data di uscita del 2 maggio 2023", ha dichiarato il leaker su Twitter con grande sicurezza, in risposta a dei tweet di Brad Sams, noto per i suoi contatti all'interno di Microsoft, legati per l'appunto all'atteso titolo di Arkane, che tuttavia sono stati cancellati.

Per il momento consigliamo di prendere questa indiscrezione con le pinze, per quanto la fonte merita sicuramente attenzione e a fine 2022 vari rumor hanno indicato il mese di maggio per il lancio del gioco.

In ogni caso molto probabilmente non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità: il 25 gennaio è in programma l'evento di Developer_Direct di Xbox, in cui è già confermata la presenza di Redfall e dove per l'occasione è piuttosto scontato l'annuncio ufficiale della data di uscita, assieme a novità anche su Forza Motorsport, Minecraft Legends e i prossimi contenuti di The Elder Scrolls Online.

Ufficialmente, per il momento sappiamo solo che Redfall è in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, con lancio previsto nel 2023. Il gioco, come per tutti i titoli realizzati dai first party di Microsoft, al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.