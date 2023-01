The Last of Us Multiplayer è il progetto più ambizioso di Naughty Dog, dice Druckmann

Neil Druckmann ha svelato che il gioco multiplayer di The Last of Us, chiamato provvisoriamente dalla community "Fazioni", è il progetto più ambizioso mai realizzato da Naughty Dog. Inoltre, il co-presidente dello studio ha svelato che è in sviluppo persino da prima di The Last of Us Parte 2.

Le dichiarazioni di Druckmann arrivano da un'intervista di cui lo YouTuber DomTheBomb ha condiviso un estratto su Twitter. Alla domanda, su quale sarà il suo prossimo progetto, ha risposto: "C'è il progetto multiplayer di The Last of Us, a cui stiamo lavorando da molto tempo, persino da prima della pubblicazione di The Last of Us Parte 2. Ed è il progetto più ambizioso mai che abbiamo mai realizzato, che espande il mondo ulteriormente. Continuerà a raccontare una storia, ma in uno spazio multiplayer.".

Druckmann non ha aggiunto ulteriori dettagli su Fazioni, ma in compenso ha ribadito che c'è in cantiere anche un altro progetto di cui i membri dello studio sono alquanto entusiasti e di cui, chiaramente, non rivelerà nulla per il momento.

Nel video si parla anche del perché annunciare giochi troppo presto, come nel caso di Uncharted 4 e The Last of Us Parte 2, abbia danneggiato Naughty Dog.