Neil Druckmann ha spiegato perché annunciare giochi troppo presto ha danneggiato Naughty Dog

Neil Druckmann, il presidente di Naughty Dog, nonché autore di hit come i The Last of Us e gli Uncharted, ha svelato che la tendenza dello studio a svelare i giochi con troppo anticipo, in passato ha danneggiato gli sviluppatori. Questo è fondamentalmente il motivo per cui non è stato ancora svelato il nuovo gioco per PS5 in lavorazione.

Druckmann ammette che aver presentato Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Parte 2 ben prima che fossero completati ha aiutato a far parlare dei giochi, ma i problemi sono stati troppi per provare a replicare.

Druckmann: "Hai ragione, abbiamo annunciato Uncharted 4 e The Last of Us Parte 2 con largo anticipo, ma ciò ha effettivamente causato un po' dei problemi allo studio di equilibrio tra lavoro e vita privata. Rimandando un po' gli annunci avremmo potuto gestire diversamente la tabella di marcia e ora siamo più coscienti di come approcciarci alla produzione. Quindi ci sono in produzione il multiplayer (di The Last of Us Ndr) e un altro gioco di cui non dirò nulla a parte il fatto che ne siamo contentissimi."

A quanto pare Naughty Dog vuole evitare di sottoporre il team a lunghi periodi di crunch, come successo in passato, e vuole evitare pressioni da parte dei giocatori. Quindi i suoi nuovi giochi saranno probabilmente presentati in prossimità del lancio, anche se ormai potrebbero essere in una fase molto avanzata dello sviluppo.