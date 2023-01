Redfall guarda più a Far Cry che a Left 4 Dead

Redfall, una delle esclusive Xbox del 2023, non è ispirato a Left 4 Dead, come pensato da molti, ma più ai Far Cry. A dirlo sono stati Harvey Smith e Ricardo Bare di Arkane Studios in un'intervista concessa alla testata Games Radar+, in cui si sono detti davvero soddisfatti dei risultati raggiunti con il gioco.

Presentato come uno sparatutto cooperativo, Redfall è stato sin da subito paragonato ai Left 4 Dead. Ricardo Bare ha però spiegato che non è al gioco di Valve che bisogna guardare, pur affermando di considerare comprensibile il fraintendimento: "È comprensibile che qualcuno sia giunto a questa conclusione. Ci sono quattro personaggi giocabili, si può giocare in cooperativa e si affrontano dei non morti. Ma in termini del modo di giocare e dell'esperienza offerta da Redfall, non somiglia per niente a quei giochi. Redfall è più simile a Far Cry."

L'obiettivo di Arkane Studios con Redfall non è mai stato quello di creare uno sparatutto cooperativo in cui si affrontano orde di nemici, ma più di sperimentare le caratteristiche per cui è conosciuta in un open world, lasciando al giocatore la possibilità di dare forma alla sua avventura.

Bare: "Sei in un grosso oper-world. C'è una base dove si può parlare con i PNG e ottenere missioni secondarie. Si possono seguire le missioni e affrontare quelle legate alla storia. O si può fare quel che si vuole e uscire, andare da qualche parte, darsi al massacro e vedere il mondo che abbiamo creato."

Quanto sarà grande il mondo di Redfall? Molto più di Talos I, dove era ambientato Prey. Smith ha poi spiegato che parte del fascino del gioco deriverà proprio dalla libertà di approccio: "Alcuni dei momenti migliori di Redfall vengono dall'andarsene in giro, assorbire il mondo e finire immersi nell'azione in un istante. Questa è l'atmosfera che volevamo creare sin dall'inizio."

L'uscita di Redfall è prevista per il 2023, in data ancora da destinarsi. Alcune indiscrezioni lo vogliono in arrivo a breve e stando alle parole dei membri di Arkane, il gioco è praticamente quasi pronto.