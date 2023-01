Avatar: La Via dell'Acqua ha superato il punto di pareggio, i prossimi film si faranno

Il regista James Cameron ha svelato a Who's Talking to Chris Wallace? di HBO Max che Avatar: La Via dell'Acqua ha superato, o supererà per certo il punto di pareggio e che quindi la produzione dei film successivi della serie è garantita: "Sembra proprio che i ritmi attuali, il film supererà facilmente il punto di pareggio nei prossimi giorni, quindi pare che non possa tirarmene fuori. Dovrò fare i sequel. Quindi ora già so cosa farò nei prossimi sei o sette anni. Staremo bene."

In precedenza il regista aveva svelato che il punto di pareggio del film era fissato a 2 miliardi di dollari, una cifra davvero mostruosa considerando che ben pochi film l'hanno raggiunta. Aveva anche dichiarato che sarebbe stato il mercato a decidere il destino dei prossimi film.

Cameron non era certo del successo di Avatar: La Via dell'Acqua, perché è passato molto tempo dal primo film e il mondo è cambiato da allora, tra pandemia e affermarsi della cultura dello streaming.

Quindi aspettiamoci l'arrivo di Avatar 3, 4 e 5, che dovrebbero uscire rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028. Se volete più informazioni sul film, leggete la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, in cui abbiamo scritto che "parte subito forte e non rallenta quasi mai, regalando tre ore di intrattenimento senza grosse pretese intellettuali, ma di grande soddisfazione audio-visiva. Certi dialoghi potevano essere scritti meglio e alcune situazioni gestite in maniera più elegante, ma anche questo secondo capitolo vi accompagnerà alla scoperta di un pianeta estremamente affascinante, traboccante di azione e buoni sentimenti. Si tratta di un buon capitolo di passaggio, che introduce le motivazioni che verranno sviluppate nei successivi film, nella speranza che Cameron non si prenda altri 13 anni prima di portare al cinema il nuovo viaggio a Pandora."