Lollipop Chainsaw Remake: mostrata la nuova versione di Juliet comparata alla vecchia

Pubblicato il primo artwork comparativo di Lollipop Chainsaw Remake, che mostra il modello di Juliet, la protagonista, prima e dopo, ossia nel gioco originale e nella nuova versione. In linea di massima si tratta di una copia senza grossi cambi stilistici.

Guardando le due Juliet da vicino si può notare che il personaggio ha paradossalmente perso qualche dettaglio del volto, che risulta un po' più piatto dell'originale. Sembra quasi che le abbiano applicato dei filtri di Instagram, per utilizzare un riferimento noto un po' a tutti.

Per il resto non c'è molto da rilevare, a parte il background più colorato, dovuto alla fonte del nuovo artwork, ossia la cartolina di Capodanno di Dragami Games.

Diciamo che l'appiattimento del viso potrebbe essere stato causato proprio dall'inclusione in questa cartolina, per non far risaltare troppo Juliet rispetto agli altri personaggi, realizzati in stile anime e, quindi, con il volto più stilizzato.

Non ci resta che attendere la versione finale di Lollipop Chainsaw Remake per giudicare. Del gioco per ora non si è visto praticamente niente. Si parla di un'uscita su PC, Xbox Series X/S e PS5 nel tardo 2023, ma non c'è ancora niente di certo.