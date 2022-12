Redfall: mese d'uscita confermato da Jez Corden di Windows Central

Jez Corden di Windows Central ha confermato il mese d'uscita di Redfall, svelato nelle scorse ore dall'insider Klobrille, riducendo anche la finestra di lancio: prima settimana di maggio 2023.

Redfall è uno sparatutto in prima persona esclusivo per Xbox e PC sviluppato da Arkane Studios, la software house di Arx Fatalis, Prey, Deathloop e dei Dishonored. Il primo a riportare maggio 2023 come mese d'uscita è stato l'insider Okami13, quindi si sono accodati tutti gli altri, tra i quali il già citato Klobrille.

Ora le fonti contattate da Corden, che sono volute rimanere anonime, hanno confermato l'informazione, aggiungendo che Microsoft punta anche a un periodo di accesso anticipato per il gioco, gestito in modo simile a quanto fatto con Forza Horizon 5 (chi prenotò la Premium Edition potè giocare dal 5 novembre 2021 invece che dal 9 novembre).

Quindi, se tutto andrà secondo i piani, nei prossimi mesi potremo giocare a Redfall su PC e Xbox Series X/S. Da ricordare che sarà disponibile al lancio anche su Game Pass, cosa che lo renderà giocabile su numerosi altri apparecchi.

Redfall è una delle grandi esclusive Xbox del 2023, previsto inizialmente per il 2022 insieme a Starfield. Come sempre in questi casi, vi consigliamo di non prendere l'informazione come oro colato, visto che mancano conferme ufficiali.