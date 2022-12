Hazelight suggerisce che il prossimo gioco sarà cooperativo, dopo It Takes Two

Durante l'ultimo Gamelab tenutosi a Tenerife, Oscar Wolontis, COO dello studio svedese Hazelight e uno dei membri chiave nello sviluppo di It Takes Two, ha parlato del nuovo gioco del team, per ora senza nome e dettagli approfonditi.

Wolontis, quando gli è stato chiesto se si tratterà di un nuovo titolo cooperativo, ha affermato: "Non è un segreto che siamo in questo settore. Lasciatemi dire questo: abbiamo imparato molto dal passato, in particolare da A Way Out e It takes Two. La squadra... ha imparato a lavorare insieme facendo queste esperienze. Quindi, non butteremo via quell'esperienza".

Anche se non è da considerarsi come una conferma ufficiale, è chiaro che il COO sta suggerendo che sì, il nuovo gioco sarà cooperativo. Ovviamente è sempre possibile che le cose cambino entro l'annuncio.

Oscar Wolontis ha anche parlato del lavoro svolto sulla versione Switch di quanto sia stato più complesso: "Nintendo Switch è un formato molto diverso dagli altri che abbiamo pubblicato.(...) Vogliamo sempre essere presenti.(...) E siamo molto orgogliosi di aver trasposto il gioco in giapponese, spagnolo, tedesco... e la gente ne è molto contenta".

Speriamo quindi che il prossimo gioco di Hazelight sia nuovamente tradotto in italiano, almeno per quanto riguarda i sottotitoli.