Steam: tutti i giochi PlayStation in sconto a fine 2022 e inizio 2023

Le offerte di Steam sono ancora disponibili e, tra i molti editori che propongono sconti, vi è anche PlayStation, oramai una compagnia più che attiva in ambito computer. Vediamo quali sono gli sconti attualmente disponibili:

A questo elenco vanno poi aggiunti molteplici DLC per Helldivers e Predator Hunting Grounds, con sconti pari al 75%. I pacchetti hanno prezzi variabili, che vanno da 0.74€ a 2.49€ per quello più costoso.

Gli sconti maggiori sono ovviamente dedicati ai giochi che sono da più tempo su Steam. Opere come i due Marvel's Spider-Man e Uncharted propongono offerte minori sul negozio di Valve in quanto sono state pubblicate in versione computer solo da pochi mesi.

Diteci, giocate ai titoli PlayStation su PC, oppure avete comunque una console PS4 o PS5 e preferite mantenere la vostra libreria su tale piattaforma?