Xbox: video ufficiale celebra i migliori momenti del 2022

Microsoft ha realizzato un video nel quale mostra tutti i "migliori momenti" del 2022 di Xbox, parlando sia dei giochi che degli eventi dell'anno, così come annunci realizzati dalla compagnia.

La descrizione ufficiale del video recita: "Questa settimana celebriamo i migliori momenti Xbox del 2022. Ci siamo avventurati con nuovi giochi, abbiamo sbloccato aggiornamenti in alcuni dei nostri giochi preferiti, abbiamo festeggiato agli eventi Xbox e abbiamo portato le nostre abilità a un nuovo livello!"

I giochi e gli argomenti trattati nel video sono i seguenti, in ordine:

As Dusk Falls

Pentiment

Grounded

Minecraft Legends

Ara: History Untold

Sea of Thieves

Age of Empires

Microsoft Flight Simulator

Special Olympics Gaming for Inclusion

Xbox FanFest

Gamescom

FanFest Trivia

Fallout Retrospective

Xbox Accessibility Showcase

Tokyo Game Show

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Xbox Design Lab

Riot Games | Xbox Game Pass

Fortnite

La presenza di Fortnite è anche giustificata dal fatto che è lo sponsor di questo video, precisiamo. L'elenco include vari giochi di alto livello e su tutti è impossibile non citare Pentiment, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione; eccone un estratto: "È vero, a Microsoft mancano giochi di richiamo, quelle esclusive che fanno girare la testa con la loro grafica e il loro valore produttivo, ma attenzione: permettere di sviluppare giochi come questi, avere dei team in grado di concepirli e svilupparli, non è meno importante."

"Pentiment è un'esperienza unica che saprà conquistare tutti i videogiocatori che amano ancora vivere belle storie col ritmo di una penna, come quella immaginaria che nel gioco traccia le lettere di ogni dialogo. Esplorare Tassen e i suoi misteriosi dintorni, apprenderne i segreti più reconditi e tracciare il destino delle famiglie del villaggio, è un'esperienza impossibile da non consigliare. La durata media dovrebbe attestarsi intorno alle trenta ore, ma se vi lascerete rapire dal suo mondo e ne usufruirete proprio come un libro magico, questo numero può persino raddoppiare. Menzione particolare per la traduzione in italiano, non facile eppure davvero ben fatta."

Anche il 2023 sembra pronto a dare il meglio di sé, con esclusive come Starfield in arrivo.