Nintendo: famoso leaker ha anticipato l'arrivo di un Direct, forse con Metroid Prime 4

Un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere in arrivo a breve, con annunci relativi alla serie Metroid. Si pensa a Metroid Prime 4, ma anche alla più volte favoleggiata Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch.

La notizia proviene da un noto leaker, che ha anticipato moltissime informazioni relative a Nintendo. Si chiama Fun_Way_6592 e con i suoi messaggi ha svelato il direct con The Legend of Zelda: Skyward Sword, WarioWare: Get It Together! e Splatoon 3, nonché quello in cui è stato svelato il titolo finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Per questo viene considerato più che affidabile dalla comunità, nonostante il suo modo decisamente enigmatico di presentare le soffiate di cui è in possesso.

Oggi ha scritto a uno dei gestori del subreddit r/GamingLeaksAndRumours, u/Spheromancer, dicendogli "Do you think everyone is primed and ready?" Non traduciamo perché si perderebbe il gioco di parole insito nella parola "primed", che è quello che ci interessa in questo caso.

Il riferimento alla serie Metroid Prime sembra abbastanza evidente, quindi potrebbero esserci degli annunci relativi a breve. Un Nintendo Direct di Capodanno? Più probabile qualcosa per la prossima settimana, nel caso in cui Fun_Way_6592 si riveli attendibile per l'ennesima volta. Staremo a vedere.

Naturalmente è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, visto che parliamo pur sempre di una voce di corridoio, anche abbastanza enigmatica.