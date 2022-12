Battlefield 2042: weekend con doppi XP disponibile, l'ultimo del 2022

DICE ha lanciato l'ultimo weekend di XP doppi di Battlefield 2042 del 2022. Lo studio ha annunciato che il doppio XP sarà disponibile per i giocatori a partire dal 30 dicembre e durerà fino al 2 gennaio.

Ecco l'annuncio di DICE, avvenuto tramite Twitter: "Un ultimo weekend da 2XP prima del nuovo anno?". Certo! Il 2XP è ora attivo in Battlefield 2042 fino al 2 gennaio alle 12:00 UTC. Non dimenticate di guadagnare quei nastri come parte dell'evento in corso Battle of Nordvik!"

Battlefield 2042 ha vissuto un anno difficile, sin dalla sua uscita. Tra problemi tecnici e scelte di design che non hanno convinto i giocatori, l'opera di DICE ha attirato ben poche simpatie e il numero di giocatori è calato regolarmente.

Secondo il team di sviluppo, Battlefield 2042 attualmente è davvero un bel gioco, ma il problema potrebbe riuscire a dimostrarlo. Il weekend gratuito non è certamente pensato per attirare nuovi giocatori visto che si tratta di una pratica comune per questo tipo di FPS online, ma potrebbe anche solo ricordare a qualche fan che, dopotutto, il gioco è ancora vivo e vegeto.