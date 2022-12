Battlefield 2042 attualmente è davvero un bel gioco, secondo gli sviluppatori

Gli sviluppatori di DICE sentono che ormai Battlefield 2042 è diventato un buon gioco, dopo l'enorme lavoro fatto post lancio per sistemare tutti i problemi. Sicuramente ricorderete il tumultuoso arrivo sul mercato del gioco, con critiche piovute praticamente a ogni direzione, corredate da elenchi di problemi difficili da risolvere in poco tempo.

A giugno 2022 emerse che DICE era così presa dai lavori di sistemazione da non aver avviato alcun nuovo progetto.Secondo Vince Zampella la compagnia si è allontanata troppo dall'essenza della serie. Ora, dopo diversi mesi, alcuni membri anziani della software house hanno espresso la loro soddisfazione per lo stato in cui versa il gioco.

Ad esempio il senior producer Ryan McArthur ha dichiarato: "Abbiamo portato il gioco e la qualità a un livello tale che il team vuole attirare nuovi giocatori... Ci siamo. Credo che per noi sia un buon punto."

Anche Alexia Christofi, associate producer di DICE, ritiene che sia stato fatto un grandissimo lavoro, mano nella mano con la comunità, anche quella più rumorosa: "Siamo davvero ansiosi di ricevere di nuovo dei feedback, riconocendo che i nostri giocatori sono quelli che amano Battlefield, hanno sempre amato Battlefield e che c'è molto che possiamo imparare da loro."

Difficile dire se, nonostante l'entusiasmo di DICE, Battlefield 2042 riuscirà a recuperare terreno affermandosi . I casi di salvataggi in extremis non sono così rari, ma convincere i giocatori delusi a tornare in gioco non sarà semplicissimo. Intanto è bello vedere che gli sviluppatori affrontano le difficoltà con ottimismo, credendo fermamente nel loro lavoro.