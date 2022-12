Una vittoria per Microsoft-Activision e le altre notizie della settimana

I genitori di loro sono in una posizione difficile, perché da una parte non vogliono che i figli vengano danneggiati, ma dall'altra riconoscono i benefici sociali del gioco online. Nulla di particolarmente nuovo, ma la ricerca propone anche alcune soluzioni interessanti. Innanzitutto un ente regolatore per i giochi, con limiti d'età stringenti, controllo parentale e test delle meccaniche da parte di soggetti indipendenti. Poi passare a esprimere i prezzi degli oggetti di gioco in soldi reali, con un tracciatore di spesa, con limiti e misure di auto esclusione. A noi sembrano richieste di buon senso che non vanno a demonizzare di per sé i videogiochi: voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, mentre noi passiamo a tutte le altre notizie di questa settimana. Magari non proprio tutte... diciamo quelle più importanti.

A complicare le cose ci pensa il fatto che il design dei sistemi di ricompense a pagamento sfrutta tecniche del gioco d'azzardo per spingere i giocatori a rimanere in gioco più a lungo e spendere i loro soldi. I giochi stessi sono gestiti in modo tale da influenzare le decisioni d'acquisto e manipolare il modo in cui i più piccoli spendono i soldi.

Le conclusioni raggiunte sono che le meccaniche basate sul caso, come le casse premio , causano danni finanziari, soprattutto ai genitori, ed emotivi ai bambini. I più giovani hanno difficoltà a tenere traccia delle loro spese nei giochi e non capiscono pienamente il valore dei soldi, creando delle condizioni inadeguate per prendere delle decisioni d'acquisto, spesso ripetute nel tempo.

Casse premio e microtransazioni farebbero male ai minori. Avevamo il sospetto che non fossero la cosa più salutare del mondo ma ora questa intuizione può contare su una ricerca piuttosto approfondita. Lo studio in questione è stato realizzato da due università inglesi, rispettivamente a Loughborough e a Newcastle, con l'obiettivo di capire come i bambini e i giovani si approcciano ai sistemi di ricompense a pagamento nei giochi digitali.

The Witcher Remake

Il logo di The Witcher 4 (Polaris)

In questi giorni è arrivato qualche dettaglio sul remake del primo The Witcher. Non molto che non si sapesse già, ma oltre alla conferma che il gioco sarà un open world in Unreal Engine 5, CD Projekt ha rivelato che arriverà nei negozi solo dopo Polaris.

Per chi non lo sapesse, ovvero molti di voi, Polaris è il nome in codice del prossimo capitolo comunemente identificato come "The Witcher 4".

Il motivo è presto detto: si tratterà di un Remake realizzato in larga parte utilizzando le tecnologie create per Polaris. Lo sviluppo dei due titoli avverrà in parallelo e in questo modo una volta pubblicato il nuovo The Witcher, parte del lavoro svolto potrà essere riutilizzato per il remake del primo capitolo.

Polaris sarà quindi il primo progetto di CD Projekt RED sviluppato con Unreal Engine 5. Al momentonon ha ancora una data di uscita, ma le informazioni in nostro possesso puntano al 2025. Attualmente il grosso della forza lavoro della compagnia polacca è concentrato su Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2023. Intanto il gioco è commercialmente risorto facendo segnare delle vendite record e trainando i risultati finanziari di CD Projekt nel terzo trimestre del 2022. Stando a quanto dichiarato durante la presentazione dell'ultimo resoconto finanziario agli azionisti, in termini finanziari questo è stato il miglior terzo quarto della storia della compagnia.