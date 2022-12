Elden Ring: Miyazaki non vuole farsi distrarre dal successo del gioco

Elden Ring è stato un successo clamoroso con più di diciassette milioni di copie vendute e le valutazioni in assoluto più alte dell'anno da parte della critica. Nonostante ciò, Hidetaka Miyazaki, il game director, ha dichiarato in un'intervista con la rivista Famitsu di non volersi far distrarre dai risultati del gioco.

Più precisamente alla domanda su come si sia spiegato il successo di Elden Ring, il nostro ha risposto di non averci prestato troppa attenzione, perché lo avrebbe distratto dal suo obiettivo principale che è quello di creare altri giochi unici nello stile di FromSoftware.

Miyazaki: "Rimango perplesso quando le persone mi chiedono perché (ha avuto così tanto successo), ma in futuro sento di non voler cambiare il modo in cui lavoro. Cerco di non pensarci troppo, perché potrebbe diventare una distrazione nella realizzazione del prossimo progetto. Tuttavia, sono molto grato e mi sento onorato".

Miyazaki fa lo stesso con i feedback degli utenti, cui meritoriamente non presta grossa attenzione, per un motivo molto semplice: "Perché non posso conoscere le opinioni di tutti. Temo che se lo facessi, le voci e le opinioni ascoltate avrebbero una grossa influenza sulle mie decisioni future, quindi cerco di fare attenzione a non riempirmi la testa con le opinioni degli altri."

Secondo Miyazaki lo status di FromSoftware non è cambiato dopo Elden Ring e lo studio continuerà semplicemente a fare i giochi che vuole. Nonostante ciò è chiaro che aver venduto più di diciassette milioni di copie abbia migliorato la reputazione della compagnia, che potrà sfruttare la cosa per continuare a fare i suoi giochi.