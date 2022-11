Elden Ring oltre 17,5 milioni di unità vendute: ecco quanto ha venduto rispetto ai dati precedenti

Recentemente, Bandai Namco ha pubblicato un rapporto nel quale propone alcuni dettagli di un Q&A condotto con gli azionisti. Tramite questo abbiamo la possibilità di scoprire quanto ha venduto Elden Ring fino alla fine di settembre 2022: la cifra è ora superiore a 17,5 milioni di unità.

I dati più recenti, facenti riferimento alle vendite fino a giugno 2022, indicavano vendite pari a 16.6 milioni di unità. Questo significa che nel trimestre successivo Elden Ring ha venduto circa 900.000 unità a livello globale.

I dati fanno riferimento sia alle vendite digitali che alle vendite fisiche in tutto il mondo. Ricordiamo che Elden Ring è stato pubblicato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Le vendite sono quelle di tutte le piattaforme. Non ci sono dati singoli sulle vendite sulle singole piattaforme.

Elden Ring è un successo

Elden Ring ha chiaramente rallentato le proprie vendite. Probabilmente vedremo una risalita in termini di unità vendute del gioco base in concomitanza con l'arrivo del presunto (ma non confermato) DLC.

Elden Ring è stato recepito molto bene sia da critica che da pubblico e, infatti, ora è tra i giochi più nominati ai The Game Awards 2022: ecco la lista completa delle nomination dell'evento di dicembre.