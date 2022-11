The Game Awards 2022: Sony è il publisher con più nomination, Microsoft quasi assente

Sony è il publisher con più nomination ai The Game Awards 2022, mentre Microsoft è quasi a quota zero: la casa di Redmond viene solo minimamente rappresentata nella lista appena annunciata da Geoff Keighley.

Come abbiamo visto, tra i finalisti dei The Game Awards 2022 i titoli PlayStation sono andati fortissimi, con God of War Ragnarok che si è imposto con ben dieci nomination fra cui quella per la categoria di maggior prestigio, Game of the Year.

Al secondo posto fra i publisher più rappresentati troviamo, a sorpresa, Annapurna: il suo Stray è stata la sorpresa di questa edizione dello show, con sei nomination fra cui Game of the Year e Best Indie: un risultato straordinario per la piccola avventura di BlueTwelve Studio.

Dicevamo però di Microsoft, assente ingiustificata: le sole tre nomination ai The Game Awards 2022 si pongono un po' come la cartina tornasole di un'annata complicata per Xbox, che nel 2022 non ha praticamente toccato palla sul fronte delle esclusive first party, con Pentiment arrivato fuori tempo massimo.

Ne hanno approfittato Nintendo (undici nomination), Bandai Namco (sei nomination) e persino Riot Games (sei nomination), sebbene alla fine dei conti solo una manciata di giochi si è spartita le categorie più importanti.