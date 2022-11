Horizon Call of the Mountain: novità in arrivo questa settimana

Guerrilla Games ha svelato che potremo scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su Horizon Call of the Mountain questa settimana, quindi entro il 20 novembre 2022.

Il team ha condiviso l'informazione tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Precisamente, hanno scritto: "Pronti a entrare nel mondo di Horizon? Tenete d'occhio i nostri canali questa settimana per ulteriori notizie su Horizon Call of the Mountain, la prossima avventura VR di Guerrilla e FirespriteGames!".

Ricordiamo infatti che il team al lavoro sul gioco è Firesprite Games (The Playroom, The Persistence), con il supporto di Guerrilla Games. Le informazioni dovrebbero arrivare direttamente tramite i canali social di Guerrilla, quindi non dovrebbe esserci una presentazione dedicata in stile State of Play.

Horizon Call of the Mountain non ci mette nei panni di Aloy, a differenza di Zero Dawn e Forbidden West. Il nostro personaggio sarà Ryas, un ex-Carja delle Ombre che deve investigare su una nuova minaccia che mette a repentaglio la Conquista. Nel corso del gioco si potranno incontrare macchine note come il Divoratuono, la sorta di T-rex robotico che è stato presentato sin dal primo trailer del gioco originale.

Ricordiamo che Horizon Call of the Mountain sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 insieme a PS VR2. Il gioco sarà presente anche in un bundle dedicato del visore.