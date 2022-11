PlayStation VR2: data di uscita e prezzo annunciati ufficialmente da Sony

A sorpresa, Sony ha annunciato la data di uscita di PlayStation VR2. Il visore per la realtà virtuale di PS5 sarà disponibile nei negozi a partire dal 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro in Italia. Al lancio sarà disponibile anche un bundle con Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649,99 euro. I preorder inizieranno il 15 novembre 2022.

Come riportato sul PlayStation Blog, all'interno della confezione è incluso l'headset, i controller PS VR2 Sense e un paio di cuffie stereo.

Sempre il 22 febbraio sarà in vendita separatamente anche la charging station per i controller al prezzo di 49,99 euro.

PlayStation VR2

In aggiornamento.