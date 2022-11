PlayStation VR2: 11 giochi annunciati per il lancio del nuovo visore Sony

Sony ha annunciato anche 11 giochi in arrivo al lancio di PlayStation VR2, con diversi nuovi titoli originali e qualche adattamento di giochi noti appositamente per il nuovo visore a realtà virtuale di PS5, che costituiranno una lineup piuttosto ricca per l'uscita della periferica.

Sapevamo già che fra i giochi di lancio ci sarebbe stato Horizon Call of the Mountain, ovvero lo spin-off della serie Guerrilla Games appositamente sviluppato per PlayStation VR2, ma il lancio sarà accompagnato anche da diversi altri titoli. Vediamo dunque di cosa si tratta:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR - Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

The Dark Pictures: Switchback VR è una sorta di roller coaster per realtà virtuale con elementi shooter "su binario", ovviamente, nel quale ci troviamo ad attraversare un percorso horror ispirato alla serie The Dark Pictures Anthology, sempre da parte di Supermassive Games.

Crossfire: Sierra Squad è un nuovo sparatutto da parte di Smilegate che fa parte della serie Crossfire, di cui recentemente abbiamo visto CrossfireX e che continua ad avere un pubblico enorme soprattutto in Asia, mentre in questo caso il tutto è costruito appositamente per essere visualizzato e vissuto in VR.

The Light Brigade di Funktronic Labs è un rogue like in single player incentrato su elementi sparatutto e ambientazioni misteriose, mentre Cities VR: Enhanced Edition è chiaramente la versione per realtà virtuale del celebre city builder di Fast Travel Games.

Cosmonious High è il nuovo gioco di Owlchemy Labs, autori di Job Simulator e Vacation Simulator, nel quale ci troviamo a interpretare Prismi, una sorta di alieno che si adatta in ogni situazione e che deve risolvere varie situazioni in stile puzzle. Hello Neighbor: Search and Rescue è uno spin-off in stile VR della serie pseudo-horror di tinyBuild Games nel quale ci troviamo sempre a dover esplorare la casa dell'inquietante Mr. Peterson, ora in realtà virtuale.

Jurassic World Aftermath Collection, da parte di Coatsink, è la raccolta dei giochi in prima persona ispirati alla celebre serie cinematografica, che riunisce le varie parti già uscite in precedenza per altri visori a realtà virtuale. Pistol Whip VR è un action con elementi rhythm game che unisce musica ad azione in stile shooter all'interno di un'ambientazione alquanto psichedelica, Zenith: The Last City è una sorta di open world action in prima persona incentrato su scontri all'arma bianca in uno strano mondo fantasy.

After The Fall di Vertigo Games è uno shooter cooperativo ambientato in una versione post-apocalittica di Los Angeles, in arrivo nel 2023 per PlayStation VR2 ma ancora senza una data d'uscita precisa e che prevede anche la presenza di 32 giocatori insieme impegnati a combattere orde di mutanti.

Infine, Tentacular di Firepunched Games è un puzzle adventure a base di fisica che propone anche un'ambientazione decisamente umoristica, ovviamente il tutto amplificato dall'utilizzo della realtà virtuale. Per il resto, ricordiamo la data d'uscita e il prezzo di PlayStation VR2, annunciati proprio oggi.