God of War Ragnarok: lo spot giapponese è talmente folle da risultare geniale

Il 9 novembre si sta avvicinando e di conseguenza la campagna marketing di God of War Ragnarok si sta intensificando. A quanto pare Sony ha pensato che il modo migliore per promuovere la nuova avventura di Kratos e Atreus in Giappone sia attraverso uno spot decisamente sopra le righe, accompagnato da un allegro motivetto musicale, di quelli che ti entrano in testa e non se ne vanno più, e un ridicolo balletto decisamente agli antipodi con i toni del gioco.

Come possiamo vedere il filmato alterna breve sequenze di gioco, con tanto di uccisioni cruente, a un sorta di piccolo musical dove tre attori si esibiscono in un balletto, mentre sullo sfondo possiamo ammirare una scenografia probabilmente rubata dal set de L'Albero Azzurro. Un piccolo capolavoro, insomma.

Il risultato è talmente folle da risultare quasi geniale, forse persino meglio dello spot di God of War Ragnarok per gli USA con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James. Che ne pensate, quale dei due preferite?

Il lancio di God of War: Ragnarok è in programma per l'8 novembre 2022, con la scadenza dell'embargo delle recensioni che ormai è imminente. Nel frattempo, vi suggeriamo, se ancora non lo avete fatto, di leggere il nostro provato di God of War: Ragnarok.