God of War Ragnarok, ecco quando scadrà l'embargo per le recensioni

Quando scadrà l'embargo per le recensioni di God of War Ragnarok? Lo ha rivelato su Twitter Jordan Middler, giornalista di VGC: gli articoli andranno online il 3 novembre alle 17.00, ora italiana. Chiaramente in quel momento potrete leggere anche la nostra recensione del gioco.

Non è tutto: sempre stando alle informazioni rivelate da Middler, il 21 ottobre alle 15.00, sempre ora italiana, scadrà un ulteriore embargo di God of War Ragnarok, in questo caso relativo a un provato del gioco prima della recensione.

Disponibile anche in un allettante bundle con PS5, God of War Ragnarok riprenderà gli eventi della storia dal punto in cui li avevamo lasciati, alla fine del precedente capitolo, con il Crepuscolo degli Dei ormai imminente.

Nuovamente al comando di Kratos, dovremo affrontare gli dei norreni che proveranno a portarci via Atreus, trovando un inaspettato alleato nel dio della guerra nordico Tyr e un portentoso avversario nel potente Thor.

Inutile dire che le aspettative dei tantissimi fan di God of War sono letteralmente alle stelle, dopo la straordinaria qualità dell'episodio pubblicato nel 2018: la speranza è che il nuovo game director sappia fare bene quanto Cory Barlog, se non meglio, consegnandoci un'avventura eccezionale.

Potremo avere una conferma del risultato, come detto, giovedì 3 novembre a partire dalle 17.00.