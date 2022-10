Yakuza Like a Dragon è stato ispirato a One Piece, svela il produttore

Il produttore di Yakuza: Like a Dragon e il capo dello studio Ryu Ga Gotoku - Masayoshi Yokoyama - ha rivelato che One Piece è una delle maggiori fonti di ispirazione per Yakuza: Like a Dragon, affermando che il cast è stato effettivamente basato su Luffy e la sua banda.

Parlando con Crunchyroll, Yokoyama ha dichiarato che One Piece è stato al centro dei suoi pensieri durante l'intero processo di scrittura, facendo sì che Like a Dragon fosse essenzialmente Yakuza: One Piece nella sua mente.

"Non ne ho mai parlato prima, quindi non sono sicuro di doverlo fare ora, ma per [Like a Dragon] mi sono davvero ispirato a One Piece", ha detto Yokoyama. "Per me Ichiban è fondamentalmente Luffy. Intorno a lui ci sono Zoro, Nami e tutto il resto del gruppo. I personaggi di One Piece sono stati nella mia mente così tanto durante la scrittura da diventare una massiccia influenza".

Ichiban Kasuga di Yakuza Like a Dragon

Ha aggiunto: "Questo non è assolutamente ufficiale, ma nel mio cuore, [Like a Dragon] era fondamentalmente la mia versione ideale di quello che sarebbe stato Yakuza: One Piece. È così che ho avuto l'ispirazione per realizzarlo".

One Piece ha anche avuto un impatto sul materiale promozionale di Like a Dragon. "Se non ricordo male, anche il motto promozionale di Like a Dragon era qualcosa come 'La vita è un'avventura', con la parola chiave 'avventura'", ha aggiunto Yokoyama. "Si può sicuramente sentire l'ispirazione a One Piece".

Yakuza Like a Dragon continuerà con Like a Dragon 8: in realtà, però, quest'ultimo non è il nome definitivo del prossimo Yakuza, ecco le varianti pensate dagli autori.