Persona 5 Royal, la recensione per Nintendo Switch del capolavoro di Atlus

Occhio, però, perché se volete saperne di più su gameplay, contenuti e trama, la cosa migliore da fare sarebbe andare a leggervi le nostre recensioni originali di Persona 5 e Persona 5 Royal . In questa sede faremo solo una panoramica sintetica di quello che il titolo di Atlus può offrirvi, lo confronteremo col GDR più simile che c'è nella libreria Switch e valuteremo la qualità di questa conversione per Nintendo Switch.

Meglio tardi che mai, recita un antico proverbio, e potete scommettere che se lo stanno ripetendo tutti quelli che aspettavano da tempo la conversione per la loro piattaforma di riferimento di uno dei migliori GDR nipponici della scorsa generazione. Uscito nel 2017, poi riproposto in versione riveduta e corretta nel 2020, Persona 5 è diventato subito un gioco iconico che in molti hanno invidiato ai possessori di console Sony per anni e anni. Gli appassionati del genere hanno potuto sollazzarsi su Nintendo Switch con Shin Megami Tensei V - che poi, per chi non lo sapesse, è la serie da cui deriva Persona - ma per chi ama la narrativa, diciamocelo, Persona 5 era proprio un'altra cosa. Almeno l'attesa è finita e nella nostra recensione di Persona 5 Royal per Nintendo Switch vi diremo com'è andata questa conversione.

La storia oggi come allora

Persona 5 Royal, a scuola potreste dover rispondere alle interrogazioni

La nostra recensione del Persona 5 originale cominciava con un monito sulla narrativa, una cosa tipo: "Se non conoscete l'inglese lasciate perdere perché altrimenti vi sanguinerebbero gli occhi". Persona 5 Royal, tuttavia, ci fa la santa cortesia di avere i sottotitoli completamente in italiano - ma doppiato in inglese o in giapponese, a vostra scelta - anche se resta un gioco fortemente discorsivo. Si legge tanto, qualche volta pure troppo, e in certi momenti si sconfina nella visual novel da quanto parlano i personaggi. Ma questa è esattamente una caratteristica dei Persona, il prezzo da pagare per una narrativa solida, un cast caratterizzato nei minimi dettagli e una storia lunga e articolata che dura tantissime ore.

Se poi rientrate in quella fascia di persone che considera il Giappone come una specie di Paese delle Meraviglie e i giapponesi come angeliche figure sempre altruiste e servizievoli, Persona 5 Royal vi darà una sonora svegliata, visto che attacca con forza la cultura e la società nipponiche, specialmente nel rapporto che hanno con la gioventù moderna.

Per chi fosse proprio all'oscuro di tutto, vi diremo solo che il protagonista, incastrato da un uomo di potere per un crimine mai commesso, si ritrova a vivere per un anno lontano da casa, e quindi a frequentare una nuova scuola in un ambiente che non conosce. Per motivi imperscrutabili, scopre anche di poter accedere al Metaverso, una sorta di dimensione parallela in cui i loschi figuri che spadroneggiano nella realtà hanno eretto i loro Palazzi, praticamente le proiezioni delle loro personalità disturbate. Messa su la banda dei Ladri Fantasma, il protagonista e i suoi amici decidono di farsi giustizia col potere della Persona, uno spirito cui ciascuno di loro può attingere per combattere e che rappresenta il loro io interiore.

La storia, insomma, è abbastanza cervellotica, ma Atlus ve la racconta come una specie di thriller, con tanto di flash forward che non fanno altro che incuriosire il giocatore, spingendolo sempre più avanti. Rispetto alla narrativa del Persona 5 uscito nel 2017, la versione Royal aggiunge alcune novità importanti, come un personaggio giocabile aggiuntivo e una serie di comprimari che prolungano l'avventura di alcune ore.

Persona 5 Royal, Kasumi è un personaggio aggiunto nella versione Royal

La versione Nintendo Switch di Persona 5 Royal mantiene tutte le caratteristiche dell'edizione 2020: è letteralmente una copia pedissequa in termini di contenuti, quindi vale e non vale lo stesso discorso che facemmo un tempo. Cioè, ha senso rigiocare Persona 5 Royal se si è già giocato Persona 5? Oggi come allora, è una risposta che dovete darvi da soli. Il fatto è che Atlus ha integrato tutte le novità in modo organico all'interno dell'avventura originale, nel senso che l'arco narrativo aggiuntivo non è qualcosa che si potrebbe assimilare a un DLC proposto a parte, che se c'è o non c'è è uguale, e questo vuol dire che se avete già giocato Persona 5 - che, lo ripetiamo, è un GDR lunghissimo e impegnativo - per arrivare alle novità di Persona 5 Royal dovrete ricominciare tutto da capo. È un discorso meno attuale nel 2022, se si considera che molti possessori di Nintendo Switch probabilmente non hanno giocato l'originale nel 2017, e se invece l'hanno fatto all'epoca, beh, per loro potrebbe essere anche una buona occasione per rinfrescarsi la memoria.