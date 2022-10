A Plague Tale: Requiem vanterà un gameplay molto migliorato, dice il game director

Il gameplay di A Plague Tale: Requiem risulterà sostanzialmente migliorato rispetto al primo episodio della serie: lo ha rivelato il game director del gioco, Kevin Choteau, ai microfoni del PlayStation Blog.

Alcuni giorni fa un video diario dedicato al gameplay di A Plague Tale: Requiem ha introdotto alcune delle novità che troveremo nell'atteso sequel sviluppato da Asobo Studio, che a quanto pare ha fatto tesoro degli errori commessi con Innocence.

"Quando abbiamo iniziato Requiem, l'idea era di prendere tutto ciò che avevamo fatto male o con cui avevamo fallito nel primo gioco e cercare di correggere questi errori", ha spiegato Choteau. "Abbiamo letto tutti i feedback di giocatori e critici e abbiamo cercato di fare qualcosa a riguardo."

"La prima e più pressante cosa da migliorare era il gameplay. Innocence era piuttosto limitato, con un solo modo per approcciarsi a una situazione, e volevamo risolvere questo problema. Abbiamo creato aree molto più ampie in cui si può giocare come si vuole. È stato cruciale per come sono progettati i livelli. Ora potete giocare a Plague Tale in qualsiasi modo vogliate."

"Quando arrivate in una situazione, spesso la vedete dall'alto o con un punto di vista chiaro, così da poter capire quale sia lo scenario e come possa evolversi. Quali azioni scegliere, se volete andare da questa o quest'altra parte, o andare dietro a questo carro, ecc."

"Abbiamo stabilito delle regole, e queste regole sono sempre vere. Una volta imparate, potete usarle in ogni situazione. Per esempio, come nel primo gioco, se vedete un oggetto metallico potete usarlo per distrarre i nemici. In Requiem c'è anche una specie di catrame verdognolo che può essere usato contro i nemici."

"Queste cose e queste opportunità attraggono il giocatore comunicando 'Puoi usarlo, e se vai in questa direzione avrai questo a tua disposizione'. Rende funzionale questo approccio più ampio."