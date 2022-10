A Plague Tale: Requiem, un nuovo video diario dedicato al gameplay

Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo video diario dedicato al gameplay di A Plague Tale: Requem, il secondo capitolo della serie sviluppata da Asobo Studio, in cui compaiono il game director Kevin Choteau, il lead level designer Kevin Pinson e il creative director David Dedeine.

Il gioco più atteso di ottobre 2022, A Plague Tale: Requiem abbandonerà l'approccio passivo e unicamente stealth degli esordi in favore di meccaniche maggiormente orientate all'azione, con Amicia in grado stavolta di colpire per prima e di colpire per uccidere.

Il focus del video è appunto sulle novità introdotte sul fronte del gameplay rispetto ad A Plague Tale: Innocence, dai combattimenti alle interazioni con lo scenario, passando per la gestione delle capacità del piccolo Hugo.

I ragazzi di Asobo hanno confermato che se nel primo episodio i due protagonisti cercavano più che altro di sopravvivere, in questo sequel faremo la conoscenza di una Amicia più matura e determinata, che non si fermerà di fronte a nulla pur di compiere la propria missione.

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch via cloud, e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi dal day one.